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Общество

"Поступок Навального заслуживает общественного порицания", - Сергей Кульков

06 июня 2020 10:03  [98] Общество

"Поступок Навального заслуживает общественного порицания", - заявил председатель Нижегородского регионального отделения ДОСААФ России Сергей Кульков, говоря о публикации Алексея Навального в соцсети, в которой он назвал предателем ветерана войны.

"Он позволил себе оскорбить заслуженного человека просто за то, что тот высказал собственное мнение. Получается, он посягнул на свободу выражения личного мнения. При этом Навальный сам позиционирует себя как борец за права и свободы. Если у него есть претензии, пусть выскажет спокойно и аргументировано. А он оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. Такой поступок, я считаю, просто недостоин нормального человека", - Сергей Кульков.

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