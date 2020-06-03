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Политика

"Сегодня праздник тех, кто заботится о природе", - Евгений Лебедев

05 июня 2020 16:23  [28] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично председатель регионального парламента Евгений Лебедев направил поздравление с Днем эколога.

"5 июня в нашей стране отмечается День эколога, который символично совпадает с Всемирным днем охраны окружающей среды. Эти даты являются поводом задуматься о хрупкости и уязвимости мира вокруг нас, об ответственности каждого за сохранение благоприятной экологической обстановки не только для себя, но и для будущих поколений.

Защита и бережное отношение к природным объектам, снижение негативной нагрузки на окружающую среду всегда были, есть и будут приоритетными задачами региона и государства в целом, влияющими на качество жизни и здоровье людей.

Сегодня праздник тех, кто по долгу службы и зову сердца ежедневно заботится о природе, кто охраняет ее от нерационального и бесконтрольного использования, кто формируют экологическую культуру населения, кто неравнодушен к сохранению чистоты воздуха и водоёмов, плодородия земель, многообразия лесов, богатства животного и растительного мира. Выражаю глубокую благодарность и признательность людям, для которых экология стала призванием", - отмечается в поздравлении.

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