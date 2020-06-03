Более 40 деревьев спилят, но высадят яблони и розы при благоустройстве сквера в Советском районе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 40 деревьев спилят, но высадят 45 деревьев и 1 512 кустарников в рамках благоустройства сквера "Звезда" в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На территории сквера появятся яблони, черёмуха, лиственница, можжевельник, кусты сирени и розы морщинистой. Высадка деревьев станет завершающим этапом в благоустройстве территории сквера по программе "Формирование комфортной городской среды". Перед этим состоится вырубка 40 аварийных и старых деревьев.

В районной администрации добавили, что помимо высадки новых деревьев и кустарников на территории сквера "Звезда" появятся новые малые архитектурные формы, детская площадка и прогулочные дорожки.