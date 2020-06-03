Преимущества лизинга для бизнеса станет темой "Бизнес News. Время зарабатывать" на ТК "Волга" Бизнес

Преимущества для предпринимателей такого финансового инструмента как лизинг станет главной темой нового выпуска ТВ-программы "Бизнес News. Время зарабатывать" на ТК "Волга".

В эфире будут представлены реальные примеры, как региональные предприятия, используя лизинг, успешно модернизируют производство, закупают новое оборудование, обновляют автопарк, сообщают авторы программы – журналисты делового портала "Бизнес News. Время зарабатывать".

Программа выйдет на ТК "Волга" сегодня, 5 июня, в 20:10. Повтор можно посмотреть в воскресенье, 7 июня в 13:20.

Также в числе тем выпуска – крупные экологические проекты в нижегородской нефтехимии и традиционный обзор лучших книг для бизнеса.

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