Нижегородские кладбища будут открыты в "родительскую субботу"

Нижегородцам напоминают о необходимости соблюдать правила эпидемиологической безопасности при посещении кладбищ. Об этом сообщили в городском управлении муниципальных кладбищ.
В предстоящие выходные у входов на все кладбища Нижнего Новгорода будут дежурить сотрудники управления и администраций районов, чтобы предупреждать посетителей о необходимости соблюдения правил эпидемиологической безопасности.
Напомним, ограничения на посещение кладбищ отменены, однако посетителям рекомендуется носить маску, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться дезинфицирующими средствами для рук.
6 июня, в "родительскую субботу" по православному календарю, нижегородские кладбища будут открыты с 8:00 до 20:00, режим работы смотрителей – с 8:00 до 14:00.
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