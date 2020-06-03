Нижегородские кладбища будут открыты в "родительскую субботу" Общество

Нижегородцам напоминают о необходимости соблюдать правила эпидемиологической безопасности при посещении кладбищ. Об этом сообщили в городском управлении муниципальных кладбищ.

В предстоящие выходные у входов на все кладбища Нижнего Новгорода будут дежурить сотрудники управления и администраций районов, чтобы предупреждать посетителей о необходимости соблюдения правил эпидемиологической безопасности.

Напомним, ограничения на посещение кладбищ отменены, однако посетителям рекомендуется носить маску, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться дезинфицирующими средствами для рук.

6 июня, в "родительскую субботу" по православному календарю, нижегородские кладбища будут открыты с 8:00 до 20:00, режим работы смотрителей – с 8:00 до 14:00.