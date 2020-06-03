Объявлен конкурс на эскизный проект памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде Общество

АНО "Центр 800" проводит конкурс на лучший эскиз памятника Александру Невскому. Облик будущего монумента станет известен 27 июля.

До 5 июля архитекторам предложено предоставить два эскиза: конной статуи и скульптуры. К 10 июля архитектурный совет при участии "Экспертов 800" составит шорт-лист из трех финалистов. Они разделят призовой фонд в 450 тысяч рублей. С положением о конкурсе и механике отбора можно ознакомиться на сайте.

Каким же будет памятник Александру Невскому, определят жители на официальном сайте 800-летия Нижнего Новгорода. Голосование за будущий облик монумента пройдет с 13 июля по 26 июля.

Ранее на портале 800-летия Нижнего проводилось голосование для определения места установки этого памятника. 41,7% проголосовавших выбрали место возле кафедрального собора Александра Невского со стороны улицы Совнаркомовской. В голосовании приняли участие более 9,8 тысяч нижегородцев.