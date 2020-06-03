Средний показатель тестирования на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области вырос за сутки на 2,3% Общество

В Нижегородской области, по данным на 6 июня, 251024 человека сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования достиг 7 837,3 человека на 100 тыс. населения и вырос за сутки на 2,3%.

"Только за последние сутки тестирование прошли 5 679 человек. И мы продолжаем наращивать объемы исследований. За неделю охват населения тестированием составил 195,8 теста на 100 тысяч человек. Это очень хороший показатель", - сообщил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что благодаря большим объемам тестирования удается выявить зараженных людей, у которых заболевание может протекать бессимптомно.

"Мы стараемся охватить тестированием максимальное количество людей из групп риска, для того чтобы исключить распространение заболевания. У кого-то оно может протекать практически бессимптомно, но при этом человек все равно представляет опасность для окружающих. Как следствие, вместе с ростом объемов исследований растет и количество выявленных случаев. Результаты этой работы показывают нам важность соблюдения самоизоляции и масочного режима в общественных местах. Если у зараженного человека, который пока об этом не знает, защищены органы дыхания, вероятность инфицирования окружающих довольно низкая", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.