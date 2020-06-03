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Общество

"Погода резко изменится, но экстрима меньше не станет", - синоптики

08 июня 2020 00:01  [69] Общество
Погода резко изменится, но экстрима меньше не станет, - синоптики

Погода резко изменится, но экстрима меньше не станет, - синоптики

Фото: НИА Нижний Новгород

Очень жаркая погода сменит дождливое начало лета в Нижнем Новгороде.

"Погода резко изменится, но экстрима меньше не станет. Нынешний июнь уже вошел в метеорологичесую историю. Его первые дни оказались самыми дождливыми, по меньшей мере, с начала эпохи глобального потепления. Но на смену дождям спешит аномальная жара", - сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации.

Сейчас над Уралом расположился антициклон. Постепенно он будет разрастаться, а южные ветры на его периферии станут нести в центр страны очень теплые воздушные массы. Под влиянием этого антициклона грозовых туч с каждым днем будет становиться все меньше.

Если говорить непосредственно о Нижнем Новгороде, то завтра в городе будет солнечная жаркая погода. Синоптики прогнозируют отсутствие облаков и +26°. Во вторник также жарко, но пройдет кратковременный дождь, который не охладит воздух.

В среду – 10 июня, погода, к сожалению, немного испортится, ожидается пасмурное небо, но столбики градусников опустятся всего лишь до +24°. Однако в четверг температура взлетит до +27°, но синоптики не исключают небольшой дождик, который, впрочем, не помешает солнцу.

В пятницу – еще теплее: воздух прогреется до +29°, что, по информации специалистов, для июня является аномалией. При этом кратковременный дождь все равно ожидается, но он быстро уступит в этот день место солнечной погоде.

В субботу и воскресенье прогнозируется пасмурная погода с температурой от +20° до +22°.

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