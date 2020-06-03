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Общество

"Навальный ударил словом, оскорбил пожилого человека", - Максим Катан

07 июня 2020 14:22  [67] Общество

Председатель Нижегородской областной спортивно-патриотической общественной организации "Дружина" Максим Катан прокомментировал публикацию Алексея Навального в соцсети, в которой он назвал предателем ветерана войны.

"Особенно печально в этой ситуации, что Навальный позиционирует себя как человека новой формации, руководителя нового образца, представителя некой альтернативной системы ценностей. На него смотрит некоторая часть молодёжи", - сказал Максим Катан.

"Но что это за "ценности"? Ветеран принял участие в проекте, высказал свою позицию. Навальный, получается, отказывает ему в праве высказываться. И это при том, что сам он так ратует за права и свободы", - отметил председатель спортивно-патриотической общественной организации.

"В таком случае новая система взглядов и ценностей, за которую он ратует, просто предполагает нетерпимость к инакомыслию. Навальному что-то не понравилось, и он ударил словом, оскорбил пожилого человека. А теперь представьте, что будет, если таким людям дать власть", - высказал свое мнение Максим Катан.

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Теги:
Ветераны
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