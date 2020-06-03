"Для нас соцсети сейчас – это самый оперативный канал взаимодействия с жителями", - Глеб Никитин Общество

Фото: из соцсети Instagram

"Центр управления регионом" собирает входящую информацию от жителей из всевозможных источников: начиная от звонков в службу 112 и до сообщений в соцсетях. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, за два месяца работы поступило более 9 млн сообщений от нижегородцев.

"Для нас соцсети сейчас – это самый оперативный канал взаимодействия с жителями. В апреле, конечно, большинство сообщений, так или иначе, касались темы коронавируса. Теперь нижегородцы больше пишут про дороги, ЖКХ, благоустройство и здравоохранение в целом. Информация из ЦУР поступает мне в режиме реального времени, наглядно, вся работа коллег на виду в прямом смысле слова. Это позволяет принимать оперативные решения", - отметил губернатор Глеб Никитин.

Через систему "Инцидент-менеджмент" за апрель-май отработано более 7 тысяч сообщений от нижегородцев в социальных сетях. Среднее время ожидания ответа от органов власти в системе "Инцидент" составило 6 часов 30 минут. Чаще всего обращения приходят от жителей Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Кстова, Бора, Павловского и Балахнинского районов.

Что касается других каналов взаимодействия, интегрированных в ЦУР, за два месяца более 300 обращений пришло через портал обращений граждан "Вам решать".

Напомним, 2 апреля этого года Глеб Никитин дал старт работе информационно-аналитической системы "Центр управления регионом". Нижегородская область — среди шести первых в стране субъектов федерации, запустивших ЦУР в максимально сжатые сроки.