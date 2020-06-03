Прокуратура предостерегла Павловскую ДУК Общество

Павловская городская прокуратура пресекла незаконные действия домоуправляющей компании по направлению жителям уведомлений о прекращении предоставления коммунальных услуг. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 8 июня 2020 года, по информации из СМИ проведена проверка.

Установлено, что Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №424 приостановлено действие п.119 Правил, регламентирующего порядок ограничения и приостановления предоставления коммунальных услуг при наличии задолженности за коммунальные услуги до 1 января 2021 года.

ООО "Павловская домоуправляющая компания" направило жителям многоквартирных домов, находящихся в ее управлении, уведомления о наличии задолженности по состоянию на 1 мая этого года с предупреждением о принятии мер в соответствии с п.119 Правил, в нарушение положений Постановления №424.

По выявленным нарушениям городской прокуратурой в адрес директора домоуправляющей компании внесено представление, которое находится на рассмотрении.