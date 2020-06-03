Как анализировать HYIP проекты: инструкция для новичков

Желающих заработать в интернете много, но по-настоящему грамотно это делают не все. Многие вкладывают в хайп, абсолютно не понимая, насколько проект надежный, из-за чего теряют средства. В данной статье мы поговорим о том, как проверить HYIP, чтобы понять, стоит ли в него инвестировать.
Чтобы получить всю необходимую информацию по проекту, необходимо провести технический и фундаментальный анализ.
Начать стоит с домена и срока его покупки. Чем он больше, тем большая вероятность того, что сайт надежный. Проверить адрес можно на специализированных ресурсах, вставив домен хайпа в соответствующую строку. В результате поиска можно увидеть данные, кто зарегистрировал адрес, когда и на какой период.
Админ, который запускает проект надолго, позаботится и о хостинге с хорошей DOS-защитой. Во время DOS-атаки на сервер поступают миллионы запросов от пользователей, что приводит к перегрузке сайта, соответственно, его недоступности. Проверить хостинг также можно онлайн, на специальных сервисах.
Количество адресов на одном IP – явный признак, что на данном адресе когда-то были другие хайпы, которые закрывались. Их должно быть до 10 на одном хостинге. Словом, чем меньше, тем лучше.
Обращайте внимание на SSL или присутствие Green Bar. Зеленый замочек в адресной строке сайта подтверждает, что у него есть SSL-сертификат, обеспечивающий установление безопасного соединения между клиентом и сервером.
Посмотрите показатели статистики на Alexa – мощный инструменте для оценки рейтинга интернет-ресурсов. Все данные обновляются каждые 24 часа. На сайте также можно проверить популярность хайпа.
Подразумевает визуальное изучение хайп-проекта:
В любом случае даже если сайт качественный, вы можете потерять деньги. Гораздо меньшие риски – в случае входа в проект в начале его работы, или же вы решите недорого купить хайп проект под ключ. И самые большие: когда сайт проработал достаточно много времени. Если это фаст, то вкладывать идеально с первого дня работы, если же среднесрочный проект, то не позже, чем через месяц после его старта.
Учтите вышеупомянутые моменты при выборе хайп-проекта – вкладывайте выгодно и с минимальными рисками. Профита вам, друзья!
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