Как анализировать HYIP проекты: инструкция для новичков

Желающих заработать в интернете много, но по-настоящему грамотно это делают не все. Многие вкладывают в хайп, абсолютно не понимая, насколько проект надежный, из-за чего теряют средства. В данной статье мы поговорим о том, как проверить HYIP, чтобы понять, стоит ли в него инвестировать.

План действий

Чтобы получить всю необходимую информацию по проекту, необходимо провести технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ

Начать стоит с домена и срока его покупки. Чем он больше, тем большая вероятность того, что сайт надежный. Проверить адрес можно на специализированных ресурсах, вставив домен хайпа в соответствующую строку. В результате поиска можно увидеть данные, кто зарегистрировал адрес, когда и на какой период.

Админ, который запускает проект надолго, позаботится и о хостинге с хорошей DOS-защитой. Во время DOS-атаки на сервер поступают миллионы запросов от пользователей, что приводит к перегрузке сайта, соответственно, его недоступности. Проверить хостинг также можно онлайн, на специальных сервисах.

Количество адресов на одном IP – явный признак, что на данном адресе когда-то были другие хайпы, которые закрывались. Их должно быть до 10 на одном хостинге. Словом, чем меньше, тем лучше.

Обращайте внимание на SSL или присутствие Green Bar. Зеленый замочек в адресной строке сайта подтверждает, что у него есть SSL-сертификат, обеспечивающий установление безопасного соединения между клиентом и сервером.

Посмотрите показатели статистики на Alexa – мощный инструменте для оценки рейтинга интернет-ресурсов. Все данные обновляются каждые 24 часа. На сайте также можно проверить популярность хайпа.

Фундаментальный анализ

Подразумевает визуальное изучение хайп-проекта:

Качество исполнения сайта. Хороший ресурс должен иметь правильное наполнение: грамотный текст, привлекающий дизайн. В целом, проект должен создавать впечатление добротности, солидности и надежности.

Наличие счетчиков и статистики выплат, депозитов и количества участников. Как правило, эти данные отображаются на главной странице сайта. Они позволяют проанализировать, есть ли приход средств или нет.

Наличие официальных документов, реального офиса, телефонов, горячей линии, онлайн-чата и т. д. Если все это на ресурсе присутствует, то это говорит о его надежности.

Платежные системы. Чем их больше, тем лучше.

Активность проекта в социальных сетях. Контакт с админом, наличие технической поддержки значительно упрощает работу с хайпом. Клиент всегда может получить информацию по интересующим вопросам, что не может не играть ему на руку.

Независимые мнения на популярных форумах. В Сети много площадок, где инвесторы оставляют отзывы по тому или иному проекту. Следовательно, по ним можно сложить общую картину по HYIP, можно ли в него вкладывать или обойти стороной.

Сезонность хайпов. Благоприятное время для инвестирования – с начала февраля по начало июня и с начала сентября до начала декабря. Как правило, в эти периоды создаются новые хайпы, а летом и зимой они закрываются.

В любом случае даже если сайт качественный, вы можете потерять деньги. Гораздо меньшие риски – в случае входа в проект в начале его работы, или же вы решите недорого купить хайп проект под ключ. И самые большие: когда сайт проработал достаточно много времени. Если это фаст, то вкладывать идеально с первого дня работы, если же среднесрочный проект, то не позже, чем через месяц после его старта.

Учтите вышеупомянутые моменты при выборе хайп-проекта – вкладывайте выгодно и с минимальными рисками. Профита вам, друзья!

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