Оформление виртуального номера телефона

Со временем методы регистрации на различных сайтах изменились. Если раньше сделать это можно было только с помощью электронной почты или социальных сетей, то сейчас для дополнительной защиты используют активацию по номеру телефона. Для того чтобы не вводить свой собственный номер телефона, используют смс активацию через виртуальный номер телефона.

Особенности активации

Вводить свой реальный номер телефона бывает чревато тем, что на него в дальнейшем будет приходить различный спам или мошенники будут использовать его для получения персональных данных.

SMSI.VIP – это специальный сервис, предлагающий получение сообщений на виртуальный номер. Это эффективный инструмент для регистрации на различных сайтах, форумах и в социальных сетях. Чтобы в будущем не получать огромное количество спама, вместо реального номера для регистрации используют виртуальный.

Такой вариант активации позволяет сохранить анонимность в сети, что безусловно важно. Приобретая виртуальный номер, пользователь сможет активировать электронную почту в различных приложениях и на сайтах. Для получения нового номера не нужно покупать или оформлять карточку, единственное требование – подключение к интернету.

Начало работы

Для того чтобы получить свой собственный виртуальный номер телефона, необходимо пройти следующие этапы:

Регистрация на сайте. Через сам ресурс будет в дальнейшем и происходить получение всех кодов для активации. Пополнение баланса и выбор необходимой услуги. Оплата.

После того как все основные этапы были выполнены, через личный аккаунт на сайте можно начинать получать сообщения-активации.

Сервис предлагает номера телефонов для трех стран: Узбекистан, Казахстан, Россия.

Основные преимущества

Используя представленный ресурс, пользователь получит следующие преимущества:

Невысокая стоимость качественных услуг. Круглосуточный индивидуальный прием сообщений. Оплата через популярные платежные системы. Большая база операторов разных стран. Индивидуальный номер телефона. Отсутствие работы с реальными сим-картами.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.