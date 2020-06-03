Фундаментальный анализ: особенности концепции

Многие пытаются найти пассивный доход, ведь в современных реалиях это достаточно важно. Очень популярный вид такого дохода – акции. Интересную концепцию оценки акций составили Бенджамин Грэм и Дэвид Доддом. Называется эта оценка фундаментальный анализ, и в основе ее лежит возможность определить настоящую стоимость компании.

Особенности концепции

Проводя фундаментальный анализ компании, пользователь полностью абстрагируется от новостей, аналитических отчетов брокеров и других исследований. Сам анализ построен исключительно на принципах Бенджамина Грэма и отчетах эмитентов (государственный орган, выдающий ценные бумаги).

В своей книге «Разумный инвестор», Бенджамин Грэм взял за основу следующие принципы выбора акций:

Размер имеет значение. Выбирать акции лучше у крупных компаний первого эшелона. Это достаточно понятное требование, ведь логично предположить, что большие компании лучше пройдут кризисное время, чем это сделают организации второго эшелона. Безусловно, в портфеле инвестора могут храниться и акции маленьких компаний, однако это бывает опасно и рискованно. Стабильная прибыль. Несмотря на популярность компании, очень важно следить за ее прибылью. К примеру, если она несет убытки на протяжении 10 лет, то оформлять такие акции будет скорее всего невыгодно. Особенно внимательно все изучают, если брать в учет российские компании, так как валютные скачки всегда присутствовали. Однако, если в истории компании все же были убыточные моменты, то об этом стоит хорошенько задуматься. Крепкое финансовое положение. Если предприятие не в состоянии погасить свои краткосрочные обязательства, то это будет весомым поводом не делать выбор в сторону этой организации. Все из-за того, что вероятнее всего, при малейшем кризисе, компания будет в затруднительном положении. Это хорошо просматривалось в 2020 году, когда предприятия с маленьким коэффициентом ликвидности первыми сказали об отмене дивидендов. Рост прибыли. Оценить прибыль компании – эффективное решение. Для проверки берут срок в 10 лет, где прибыль за это время должна была увеличиться минимум на треть.

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