Особенности изготовления и виды стеклянных перегородок

Перегородки из стекла широко используются в современном интерьере. И это не удивительно, ведь стекло отлично подходит для популярных ныне стилей оформления жилого и рабочего пространства - хай-тек, лофт, минимализм, арт деко. С примерами Вы можете ознакомиться на сайте www.azimut-glass.ru. Но помимо эстетики, стекло имеет и ряд эксплуатационных преимуществ - прочность, гигиеничность, простота ухода, светопрозрачность. Что же представляют собой стеклянные перегородки?

Виды перегородок

Возможности современных стекольных мастерских позволяют реализовать практически любые требования клиента и изготовить подходящую перегородку для квартиры, загородного дома, офиса, магазина или любого другого помещения. По типу несущей конструкции перегородки подразделяются на:

Цельностеклянные. Состоят из монолитных стеклянных полотен, фиксируемых малозаметными крепежными элементами. Каркасные. Имеют видимый каркас из алюминия, нержавеющей стали, пластика или дерева. Часто это он является важным элементом дизайна изделия, как например, в перегородках в стиле Лофт. Стеклоблоки. Традиционные вариант известный не одно десятилетие. Перегородка склеивается из стеклянных блоков, в основном прямоугольной формы. Но в отличие от предшественников, современные стеклоблоки более разнообразны по дизайну и цветовому оформлению.

По степени мобильности ограждающие конструкции подразделяются на:

Мобильные или передвижные.

Трансформируемые. Состоят из разделенных секций которые свободно передвигаются по направляющим и могут свободно поворачиваться на 90° для размещения параллельно стене.

Стационарные. Жестко закрепленные конструкции с раздвижными или распашными дверями.

Кроме того, перегородки могут быть прозрачными или непрозрачными, с рельефным пескоструйным рисунком, фотопечатью, витражной пленкой, обработанные травлением и другими методиками. Всё зависит от фантазии дизайнера и требований клиента!

Особенности производства

Первоочередное внимание всегда отдаётся прочности и надежности изделия. Поэтому производители используют закаленное стекло толщиной от 6 до 19 мм либо многослойный триплекс. Помимо прочности эти материалы обладают ещё одним важным преимуществом – безопасностью для человека в случае разрушения. Из-за сложности обработки стекла важную роль играет замер места установки изделия. По полученным данным специалисты производят расчет и изготавливают панели. Для декорирования используется пескоструйная обработка, матирование, химическое травление, ультрафиолетовая печать и другие технологии.

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