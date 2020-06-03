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Особенности изготовления и виды стеклянных перегородок

08 июня 2020 12:44  [45]

Перегородки из стекла широко используются в современном интерьере. И это не удивительно, ведь стекло отлично подходит для популярных ныне стилей оформления жилого и рабочего пространства - хай-тек, лофт, минимализм, арт деко. С примерами Вы можете ознакомиться на сайте www.azimut-glass.ru. Но помимо эстетики, стекло имеет и ряд эксплуатационных преимуществ - прочность, гигиеничность, простота ухода, светопрозрачность. Что же представляют собой стеклянные перегородки?

Виды перегородок

Возможности современных стекольных мастерских позволяют реализовать практически любые требования клиента и изготовить подходящую перегородку для квартиры, загородного дома, офиса, магазина или любого другого помещения. По типу несущей конструкции перегородки подразделяются на:

  1. Цельностеклянные. Состоят из монолитных стеклянных полотен, фиксируемых малозаметными крепежными элементами.
  2. Каркасные. Имеют видимый каркас из алюминия, нержавеющей стали, пластика или дерева. Часто это он является важным элементом дизайна изделия, как например, в перегородках в стиле Лофт.
  3. Стеклоблоки. Традиционные вариант известный не одно десятилетие. Перегородка склеивается из стеклянных блоков, в основном прямоугольной формы. Но в отличие от предшественников, современные стеклоблоки более разнообразны по дизайну и цветовому оформлению.

По степени мобильности ограждающие конструкции подразделяются на:

  • Мобильные или передвижные.
  • Трансформируемые. Состоят из разделенных секций которые свободно передвигаются по направляющим и могут свободно поворачиваться на 90° для размещения параллельно стене.
  • Стационарные. Жестко закрепленные конструкции с раздвижными или распашными дверями.

Кроме того, перегородки могут быть прозрачными или непрозрачными, с рельефным пескоструйным рисунком, фотопечатью, витражной пленкой, обработанные травлением и другими методиками. Всё зависит от фантазии дизайнера и требований клиента!

Особенности производства

Первоочередное внимание всегда отдаётся прочности и надежности изделия. Поэтому производители используют закаленное стекло толщиной от 6 до 19 мм либо многослойный триплекс. Помимо прочности эти материалы обладают ещё одним важным преимуществом – безопасностью для человека в случае разрушения. Из-за сложности обработки стекла важную роль играет замер места установки изделия. По полученным данным специалисты производят расчет и изготавливают панели. Для декорирования используется пескоструйная обработка, матирование, химическое травление, ультрафиолетовая печать и другие технологии.

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