Изготовление памятников из гранита

Художественно оформленные памятники из гранита нередко становятся украшением площадей и парков. Величественные постаменты привлекают внимание. Такие памятники изготавливают с использованием черного и красного гранита. Изделия включают в государственный реестр, защищая от возможного разрушения вандалами. Гранитные памятники имеют продолжительный срок службы — более 500 лет.

Гранит считается прочным и надежным материалом. Его относят к полезным ископаемым с характерной зернистой структурой. Именно из гранитной брусчатки выполнена отделка на Красной площади в Москве. Используется гранит и в украшении станций метро, музейных комплексов, набережных площадей.

Ритуальные гранитные памятники

Ритуальный памятник оптимально подходит для размещения на кладбище, так как материал устойчив к влаге, неблагоприятным погодным условиям и помогает выразить лучшие чувства к умершему человеку, которые будут запечатлены на века.

Для оформления надгробий используются современные виды ритуальной графики:

светская тематика: применяются оригинальные изображения природы, используются другие картины с художественной направленностью;

религиозная символика: используется на могилах мусульман, христиан и людей других религий;

узкая тематическая направленность памятников: применяется на могилах военных, известных ученых, артистов, деятелей культуры.

Специалисты нашей мастерской ritualcentr-granit.ru занимаются проектированием и изготовлением гранитных памятников. Мы разрабатываем уникальный дизайн изделий из натурального камня, который отличается высокой устойчивостью к негативным факторам среды, сохраняет декоративные свойства на протяжении всего срока эксплуатации.

Для придания поверхности идеальной эстетичности мы проводим полировку материала. В результате гранит отражает лучи света, переливается на солнце и имеет повышенные декоративные свойства. Также специалисты используют разные варианты художественной обработки, включая применение скалистой фактуры.

На нашем сайте https://ritualcentr-granit.ru/ представлены гранитные памятники разного вида. Для облегчения поиска и улучшения восприятия мы разделили изделия по определенным тематическим направлениям:

мемориальные комплексы;

европейские памятники;

мемориальные композиции или обелиски с крестом;

памятники из гранита со скульптурами;

одиночные надгробия;

памятники для семейных захоронений;

памятники с выраженной религиозной символикой;

Сотрудники помогут подобрать подходящий вариант памятника из гранита. Мы подготовим для вас проект, реализацией которого займутся профессионалы после одобрения предварительного варианта мемориального комплекса или надгробия и заключения договора. Изготовлением памятников занимаются профессиональные художники и дизайнеры. Над проектом работают настоящие мастера своего дела. В результате удается полностью реализовать окончательный вариант изготовления гранитного памятника и получить то, чего ожидает заказчик.

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