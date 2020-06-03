Особенности составления резюме

Резюме – визитная карточка на рынке труда.

Резюме составляется по определенным правилам. Данный документ является краткой историей карьеры и содержит описание профессионально важных качеств. В современном мире всегда резюме высылается работодателю для предварительного ознакомления. На основании его делаются определенные заключения и принимаются решения о приглашении на интервью или отказе в собеседовании. Именно поэтому к составлению резюме необходимо подходить ответственно, ведь его цель - привлечь внимание потенциального работодателя. Составить резюме на Antras.ru - это значит получить качественный документ, соответствующий существующим требованиям.

Главной особенностью является краткость изложения информации. Желательно, чтобы объем документа не превышал одной страницы. Важно писать исключительно то, что имеет отношение к конкретной работе. Следует избегать ненужных подробностей и деталей. Вся информация, указанная в резюме должна быть правдивой. При необходимости работодатель может потребовать её подтверждение.

Важно стремится создать в резюме благоприятные впечатления о себе. То есть, документ должен носить позитивный характер. В нем необходимо подчеркнуть положительные качества и сильные стороны в плане своего профессионализма. Не следует забывать сделать ссылки на документы, которые подтверждают все успехи на рабочем поприще.

В резюме обязательно отображается опыт работы. Он указывается в обратном хронологическом порядке, то есть, в начале документа описывается последнее место работы. При этом обязательно указываться наименование организации указывается, а также дата начала и окончания работы. Точное название должности перечисляются должностные обязанности и имеющиеся достижения.

Также в резюме предоставляется информация о полученном образовании. Чем больше времени прошло после окончания конкретного учебного заведения, тем меньше места отводится этому пункту. Выпускники вузов обычно размещают информацию об образовании на первом месте, поскольку в данной ситуации опыт работы менее важен. Дополнительно могут добавляться данные о переквалификации или повышении уровня профессионализма на специализированных курсах.

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