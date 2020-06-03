Межкомнатные двери

Межкомнатные двери – важный элемент интерьера.

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Двери из массива – сочетание эстетичности и удобства

Двери из массива, межкомнатные двери Ампир, межкомнатные двери купить, межкомнатные двери купить нижний новгород сегодня являются востребованными. Главным их плюсом является их экологичность. Но помимо этого ценится надежность дверных конструкций и долговечность в эксплуатации. При качественном изготовлении и применении современных технологий гарантируется длительный срок службы без потери эстетических качеств.

Кроме того следует отметить:

• Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.

• Высокую прочность и устойчивость к воздействию влаги.

Наиболее стильно смотрятся межкомнатные двери из массива дуба. Эта древесина отличается уникальной природной структурой, гарантирующей высокие прочностные показатели. Данный фактор, безусловно, затрудняет обработку, но обеспечивает хорошие технические характеристики дверной конструкции. Двери из массива дуба отличаются устойчивостью к высокой влажности и могут эксплуатироваться в условиях резких перепадов температур, не меняя своих первозданных свойств. Единственным их минусом является высокая стоимость.

Древесина ольхи обычно используется для изготовления межкомнатных дверей в ванных комнатах. Она наиболее устойчива к воздействиям влажной среды. Кроме того в ней содержится малое количество природных смол, что гарантирует долговечность изделиям.

Бюджетным вариантом являются двери из массива сосны. Такие изделия смотрятся эстетично, но при этом следует помнить, что мягкая древесина не переносит перепадов температуры и длительного воздействия влаги. Несоблюдение этих условий приводит к развитию вредоносных микроорганизмов и, как следствие, сокращению срока службы межкомнатных дверей.

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