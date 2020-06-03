Как удалить клеща у кошки?

Хозяева домашних кошек считают, что их питомца не может укусить клещ, ведь животное не выходит на улицу. Однако это мнение ошибочно — риск меньше, но все же есть. Из-за маленького размера (0,2–5 мм), клещ может попасть в дом на обуви и одежде человека, а также на шерсти собаки, вернувшейся с прогулки. И особенно повышен риск укуса клеща для котов, которые любят гулять на улице.

Клещи переносят инфекционные заболевания и особенно опасны для котят, пожилых животных и кошек с ослабленным здоровьем. А поскольку кошка может подцепить их вне зависимости от образа жизни, то владельцам важно проводить профилактику и знать все о борьбе с эктопаразитами.

Ежедневно осматривайте кошку

Если кошка выходит на улицу, то полный осмотр необходимо проводить после каждой прогулки. Также стоит проверить животное после контакта с питомцем, который побывал вне дома, и одеждой хозяев после посещения леса или парка.

Важно осмотреть шерсть как можно быстрее — так выше шанс обнаружить насекомое до того, как оно присосется к коже. Шерсть можно перебирать руками, но лучше воспользоваться специальным фурминатором. Особо пристальное внимание стоит уделить зонам, где шерсти меньше: уши, паховая область, подмышки и морда.

Если клещ присосется к коже кошки, обнаружить его станет проще, потому что он увеличится в размерах. Но в таком случае и удалить клеща будет сложнее.

Извлеките клеща

Если случилось так, что клещ все же присосался к коже, то нужно извлечь его как можно быстрее. Но вручную это делать ни в коем случае нельзя — есть риск, что часть паразита останется под кожей животного или вы раздавите клеща. Все это чревато заражением крови и очень опасно.

Удаления клеща лучше доверить специалисту. Ветеринар правильно извлечет и уничтожит паразита, обработает место укуса, а также даст рекомендации по дальнейшему уходу и наблюдению за состоянием кошки.

Но не всегда есть возможность быстро обратиться в ветеринарную клинику. В таком случае важно уметь помочь любимцу самостоятельно. Перед тем как приступить к извлечению паразита, нужно надеть перчатки (кровь и слюна клеща опасна и для человека) и вооружиться специальными инструментами.

Примером такого инструмента может послужить КлещКарта. Она представляет собой пластиковую карточку с лупой и пазом для удаления насекомого. КлещКарта поможет быстро извлечь паразита, предотвратив тем самым риск заражения. Карточка многоразовая, после использования ее можно помыть с мылом и хранить в домашней аптечке. В набор входит также антисептическая салфетка.

Обработайте место укуса

Когда вы удалите клеща, на месте укуса образуется ранка. Ее нужно обработать антисептиком (хлоргексидином и пр.).

Стоит некоторое время понаблюдать за состоянием кошки. Если ее поведение изменится, то необходимо немедленно обратиться в ветклинику.

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