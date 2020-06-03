Нижегородцы перевели "доброрубли" в помощь зоопарку "Лимпопо" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 20 тысяч "доброрублей" перевели нижегородцы в помощь местному зоопарку "Лимпопо". Об этом сообщает пресс-служба губернатора правительства региона.

Благодаря партнеру проекта "Доброрубль" - ООО "Добрица" - баллы были конвертированы в реальные деньги в соотношении 1 "доброрубль" - 1 рубль.

"Важно, что к проекту присоединяются новые партнеры, готовые поддержать жителей и организации региона в этот непростой период. Приятно, что появление благотворительной составляющей – это инициатива самих нижегородцев. Хочу сказать спасибо всем, кто делает добрые дела в это время", - сказал губернатор региона Глеб Никитин.

В благотворительном проекте поучаствовали 148 жителей Нижегородской области. "Доброрубли" на помощь "Лимпопо" можно было перевести в мобильном приложении "Первое онлайн-движение МЫ". На собранную сумму по согласованию с зоопарком были закуплены необходимые животным продукты - овощи, фрукты, крупы, зелень.

"Как известно, зоопарк содержится на деньги посетителей парка. "Лимпопо" кинуло клич о помощи, нижегородцы услышали. Люди переводили накопленные "доброрубли" целыми семьями и писали добрые пожелания работникам "Лимпопо" с надеждой скорейшей встречи с обитателями зоопарка", - пояснил руководитель проекта "Доброрубль" Кирилл Багаев.

Всем участникам этой благотворительной акции, независимо от суммы пожертвования, будут начислены по 100 "доброрублей" на личный счет. Нижегородцы, сделавшие пожертвования с максимальными суммами, получат подарки от партнеров проекта "Доброрубль".

Напомним, "доброрубли" начисляются за каждую самостоятельно оформленную и одобренную заявку на выход из дома через портал nn-card.ru, но не более чем за одну заявку в день. За это действие пользователю начисляется 10 "доброрублей". Также бонусы можно получить, участвуя в конкурсах и акциях партнеров проекта: в мобильных приложениях "Первое онлайн-движение МЫ", "Экологический инспектор", "Активисты памяти" и у других партнеров. Все активности можно найти на сайте проекта.

В пресс-службе добавили, что благодаря поправкам в Конституцию Россия сможет стать второй в мире страной после Германии, где права животных закреплены в Основном законе государства.

Ранее Глеб Никитин представил проект "Доброрубль" президенту РФ Владимиру Путину.