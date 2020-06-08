Бывший бассейн "Термаль" продается в Нижнем Новгороде за 19 млн рублей

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Бывший бассейн завода "Термаль" продается в Нижнем Новгороде за 19 млн рублей. Объявление размещено на сайте Gipernn.
Четырехэтажное здание площадью 1,4 тысяч кв.м. находится на пр. Гагарина. Согласно информации, в данный момент в помещении делают капитальный ремонт.
Владельцы здания отмечают, что его площадь можно увеличить до 2,5 тысяч кв.м. с небольшими затратами за счет перепланировки помещения.(фото с сайта gipernn)
"Возможное использование под спортивный комплекс, медицинский центр, развлекательный комплекс, производство, склад", - говорится в объявлении.
Отметим, что ранее в бассейне было 4 дорожки по 25 метров.
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