Бывший бассейн "Термаль" продается в Нижнем Новгороде за 19 млн рублей Экономика

Фото: с сайта gipernn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бывший бассейн завода "Термаль" продается в Нижнем Новгороде за 19 млн рублей. Объявление размещено на сайте Gipernn.

Четырехэтажное здание площадью 1,4 тысяч кв.м. находится на пр. Гагарина. Согласно информации, в данный момент в помещении делают капитальный ремонт.

Владельцы здания отмечают, что его площадь можно увеличить до 2,5 тысяч кв.м. с небольшими затратами за счет перепланировки помещения. (фото с сайта gipernn)

"Возможное использование под спортивный комплекс, медицинский центр, развлекательный комплекс, производство, склад", - говорится в объявлении.

Отметим, что ранее в бассейне было 4 дорожки по 25 метров.