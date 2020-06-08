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Общество

Нижегородская прокуратура выявила еще трех застройщиков, нарушающих права дольщиков

09 июня 2020 09:34  [68] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура выявила еще трех застройщиков, нарушающих права дольщиков в Нижнем Новгороде, на Бору и Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Речь идет о застройщиках ООО "Вертикаль", ООО "Стеклоавтоматикастрой" и ООО "Автоинвест".

По итогам проверки этих компаний выяснилось, что "Вертикаль", осуществляя застройку в Нижнем Новгороде, а "Стеклоавтоматикастрой" - на Бору, не опубликовали обязательную для дольщиков информацию, что является нарушением закона, потому что дольщики, таким образом, не смогли узнать достоверные сведения о ходе строительных работ, наличии у застройщика разрешения на строительство и его финансовом положении.

"Автоинвест" из Дзержинска привлекал средства дольщиков до государственной регистрации договоров долевого участия, что тоже является нарушением закона.

В отношении застройщиков возбуждены дела об административном правонарушении.

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