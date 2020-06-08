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Политика

"Важно, что нижегородцы смогут проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно", - Владимир Свешников

09 июня 2020 09:55  [106] Политика

Председатель совета ветеранов Горьковского автозавода Владимир Свешников прокомментировал возможности нижегородцев проголосовать за поправки в Основной закон страны и сами поправки. Голосование за Конституцию в дистанционном режиме стартует 25 июня, а в очном пройдет 1 июля.

"Сегодня многие пенсионеры являются уверенными пользователями персональных компьютеров. Они на "ты" с Интернетом, зарегистрированы на сайте Госуслуг и без проблем смогут выразить свое мнение по поводу изменений в Конституцию РФ, не выходя из дома. В условиях пандемии это очень важно", - сказал Владимир Свешников.

"Поправки, за которые мы будем голосовать, касаются каждого из нас. Всем нам предстоит сделать выбор в пользу развития и благополучия нашей страны", - поясняет он.

"Очень правильно, что в Конституцию РФ готовятся внести изменения, касающиеся социальных гарантий, в том числе выплат пенсий. Людям старшего возраста необходимо чувствовать себя защищенными со стороны государства. Основным законом страны гражданам должна быть гарантирована достойная жизнь на заслуженном отдыхе. Уверен, что подавляющее большинство россиян, в том числе и нижегородцев, не останутся в стороне и примут участие в голосовании", - добавил Владимир Свешников.

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