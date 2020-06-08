"Избирательная система становится более удобной", - Андрей Дахин Политика

Политолог, заведующий базовой кафедрой государственного и муниципального управления Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Андрей Дахин прокомментировал предполагаемые поправки в Конституцию. Голосование пройдет 1 июля во все стране. Есть возможность проголосовать онлайн.

"В Нижегородской области, наряду с Москвой, ЦИК одобрил проведение электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Особое значение эта новость имеет сегодня, в ситуации пандемии, когда при скоплении большого числа людей велика угроза заражения. Поэтому очень хорошо, что у нижегородцев будет возможность воспользоваться электронной платформой для дистанционного голосования", - отметил он.

"Можно, например, вспомнить, что сейчас у нас существуют переносные урны, а члены участковых комиссий приходят на дом к людям, которые не в силах самостоятельно добраться до избирательного участка. При электронном голосовании надобность в этих урнах вообще отпадает. Доступ к бюллетеню и процедуре голосования человек получает непосредственно из дома", - добавил он.

"Однако следует учитывать накопленный в разных регионах страны опыт, чтобы лучше контролировать организации, которые представляют соответствующие платформенные услуги. Важно, чтобы хватало технических возможностей для работы с большим потоком пользователей. Нужно предпринять меры, чтобы у системы всегда был необходимый запас прочности, чтобы она не зависала, не давала сбоев. Это важная деталь, которую нужно тщательно проработать, чтобы не снижать общий позитивный эффект от внедрения новых технологических элементов в нашу избирательную систему", — резюмировал Андрей Дахин.