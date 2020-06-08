"Газпром межрегионгаз НН" завышал плату за газ жителям Арзамаса Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" в декабре 2019-го и начале 2020 года некорректно производило доначисление платы за газ жителям Арзамасского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Нарушение выявила Государственная жилищная инспекция. Инспекторы ГЖИ установили, что компания "Газпром межрегионгаз НН" во время работ по поверке или замене приборов учета, некорректно производила доначисление платы за газ, исходя из норматива потребления за 6 месяцев.

После выявленных нарушений жителям Арзамаса и Арзамасского района провели перерасчет платы за газ. Им вернули 221,7 тысяч рублей.

Всего с начала года ГЖИ выдала АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" 22 предостережения о необходимости устранения нарушений.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции региона усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, а также за качеством предоставления коммунальных услуг и своевременно реагировать на обращения граждан.