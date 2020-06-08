Охрана труда и техника безопасности на предприятиях

Работа на предприятиях предполагает определенные риски, связанные с получением травм. Чтобы уменьшить возможность получения травм, существует специальная техника безопасности, которую работники предприятия должны придерживаться. Помимо этого, предусмотрена охрана труда. Все эти меры описаны в трудовом кодексе и рассчитаны на различные межотраслевые предприятия. Данные меры помогают обеспечить сотрудникам безопасность и сохранить здоровье рабочих во время исполнения ими трудовых обязательств. В любом случае, на всех предприятиях должен быть инженер по охране труда и технике безопасности, который знает всю специфику деятельности, может помочь в тех или других вопросах и решить их действительно на высоком уровне и многое другое. В целом, такой специалист решает множество вопросов, в том числе дает письменные ответы на письма органов разных инстанций и разрешает другие вопросы, связанные с данной сферой. Кроме того, специалисты действуют исключительно в рамках функционирующих и действующих нормативно-правовых актов и собственно, все делают без нарушения законов, что очень важно.
На что необходимо обратить особое внимание?
Забота о безопасности и охране труда ложится целиком на плечи работодателя, а также специализированных служб или организаций. Чтобы организовать безопасную работу сотрудникам, предприятие выполняет целый комплекс различных мер:
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