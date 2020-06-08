Охрана труда и техника безопасности на предприятиях

Работа на предприятиях предполагает определенные риски, связанные с получением травм. Чтобы уменьшить возможность получения травм, существует специальная техника безопасности, которую работники предприятия должны придерживаться. Помимо этого, предусмотрена охрана труда. Все эти меры описаны в трудовом кодексе и рассчитаны на различные межотраслевые предприятия. Данные меры помогают обеспечить сотрудникам безопасность и сохранить здоровье рабочих во время исполнения ими трудовых обязательств. В любом случае, на всех предприятиях должен быть инженер по охране труда и технике безопасности, который знает всю специфику деятельности, может помочь в тех или других вопросах и решить их действительно на высоком уровне и многое другое. В целом, такой специалист решает множество вопросов, в том числе дает письменные ответы на письма органов разных инстанций и разрешает другие вопросы, связанные с данной сферой. Кроме того, специалисты действуют исключительно в рамках функционирующих и действующих нормативно-правовых актов и собственно, все делают без нарушения законов, что очень важно.

На что необходимо обратить особое внимание?



Забота о безопасности и охране труда ложится целиком на плечи работодателя, а также специализированных служб или организаций. Чтобы организовать безопасную работу сотрудникам, предприятие выполняет целый комплекс различных мер:

все оборудование, которое используется на предприятие должно соответствовать стандартам качества и иметь соответствующую документацию;

в ходе эксплуатации ремонт и обслуживание оборудования должно проводиться в строго обозначенные сроки;

работодатель обязан следить за выполнением всех требований по электро- и пожарной безопасности;

при необходимости на производстве следует установить специальные защитные приспособления или конструкции;

для обеспечения комфортной работы сотрудников необходимо поддержать нужный температурный режим, следить за вентиляцией и освещением помещений;

следует также своевременно избавляться от пыли и отходов;

рабочие должны иметь средства индивидуальной защиты и спецодежду, а также обувь в соответствии с деятельностью производства;

работодатель обязан предоставить необходимые инструкции, а также наглядные пособия по работе с оборудованием.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.