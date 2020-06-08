Этапы процедуры профессионального наращивания ресниц

Внешняя красота является для женщин весьма значимой. Именно поэтому любая женщина стремится следить за собой. Индустрия красоты предлагает различные процедуры по уходу за собой. Одной из самых востребованных процедур является наращивание ресниц. Данная процедура позволяет сделать взгляд более выразительным и привлекательным. При этом после процедуры женщина может забыть о косметике на некоторое время, что весьма экономит время на ежедневном макияже. На сегодняшний день, можно заказать услугу по наращиванию ресничек на специализированном сайте: http://cosmolashes.ru/, где есть возможность пообщаться с мастером и уточнить все нюансы и аспекты.

Наращивание ресниц выполняется в различных техниках. Как правило, специалисты самостоятельно подбирают длину, объем и изгиб, ориентируясь на индивидуальные особенности лица клиентки. Естественно они учитывают личные пожелания клиентки, но вносят некоторые коррективы. Сама процедура занимает около 2 часов. Суть ее состоит в том, чтобы приклеить на натуральные реснички нужное количество искусственных, так чтобы это было максимально натурально.

Этапы проведения процедуры

Среди основных этапов следует выделить следующие:

1. Подготовительный этап. Перед походом к мастеру стоит удалить весь макияж, а также тщательно очистить реснички. Необходимо использовать тоник для снятия макияжа в составе, которого отсутствуют масла.

2. Изоляция нижних ресниц. Чтобы избежать склеивания в начале процедуры мастер с помощью специальных патчей изолирует нижние реснички. Патчи позволяют не только сделать процедуру наращивания для специалиста более удобной, но и увлажняют, а также питают нижнее веко.

3. Обезжиривание ресниц. Данный этап можно назвать ключевым, ведь от качества его проведения во многом зависит сам результат последующей носки.

4. Подготовка необходимых инструментов. Перед началом наращивания специалист подбирает клей, а также использует специальный планшет для размещения ресничек.

5. Непосредственно процедура наращивания.

6. Проверка ресниц.

7. Нанесение закрепителя и расчесывание.

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