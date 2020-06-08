Оплата государственных услуг и поиск информации

На сайте «Оплата Госуслуг» предоставляются возможности для погашения задолженностей. Сервис позволяет оплатить штрафы и налоги, пошлины и пр. А также есть возможности для поиска интересующей информации. Например, можно найти ИНН по паспорту. Для этого достаточно указать фамилию, имя, отчество (ФИО), дату рождения, паспортные или некоторые другие данные (из прочих документов).

Основные услуги сервиса

• Исполнительные производства.

• Задолженности по налогам.

• Штрафы и пошлины ГИБДД.

• Услуги Росреестра.

На сайте также можно оплатить услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). А также проверить задолженность по коммунальным платежам. На сайте можно оплатить задолженности и услуги ГИБДД, оплатить штрафы и пошлины ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сервис принимает платежи за штрафы и сборы судебных приставов, а также оплатить услуги Росреестра. На сайте принимают оплату любых видов налоговой задолженности.

Сервисы сайта интегрированы с такими государственными и муниципальными системами, как nalog.ru, gosuslugi.ru, fssplus.ru, rosreestr.ru и многими другими. Деятельность сервиса легальна, лицензирована. Оплата услуг осуществляется в несколько этапов. Клиент выбирает необходимую услугу. При необходимости можно воспользоваться поиском задолженностей и пр. После чего клиент сервиса заполняет реквизиты платежа. Возможен заказ банковской квитанции. Оплату можно произвести одним из удобных способов. Платежное извещение стоит распечатать и сохранить информацию о платеже в личном кабинете на сайте.

Виды оплаты услуг

• Банковские карты MasterCard и Visa.

• Банковские карты Visa Electron, Maestro.

• Банковские карты МИР.

• Мобильные платежи с телефонных номеров известных операторов, таких как Билайн, Теле2, Мегафон, МТС, Ростелеком.

• Наличные денежные средства в салонах Евросети.

Банковские переводы надежно защищены. Оплата с карт производится на защищенной странице процессинговой системы. Сервис гарантирует сохранение конфиденциальности персональных данных пользователей.

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