Типографские услуги в Санкт-Петербурге

Компания «Любавич» предлагает типографские услуги в СПб. Типография основана в 1992 году и за это время прошла большой путь. В результате, она предлагает высококачественные услуги. Ее продукция отличается не только качеством, она отвечает современным требованиям и соответствует новым тенденциям. За годы работы типография не раз модернизировала оборудование, совершенствовала технологии и методы печати. Сегодня в ее штате работают высококвалифицированные специалисты с профильным образованием. Они имеют большой опыт в создании интересной для потребителей полиграфической продукции.

Основные предложения

Типография создает каталоги разных типоразмеров и форматов. Они могут быть использованы для рекламы продукции или услуг, прочих целей. У нее можно заказать тираж ежедневников различных размеров, с разнообразными рисунками и переплетами, обложками и качеством листа.

Петербургская типография «Любавич» печатает на заказ книги. Возможно создание книжной продукции разных форматов и типоразмеров, с различным качеством бумаги и переплета. У нее можно заказать календари с разнообразными дизайнерскими рисунками и графикой, оригинальным оформлением и пр.

На типографском оборудовании печатаются брошюры различного содержания. Возможны разнообразные стилевые и дизайнерские решения. Календарные блоки также являются одним из предложений. Они могут быть созданы разных размеров и с различным оформлением листов.

В типографии можно заказать брошюры с уникальным дизайном. Возможны варианты различных типоразмеров и в разных цветовых решениях. В ней печатают географические карты. Они могут быть созданы в разнообразных стилях, с разным уровнем детализации и пр.

Полиграфические журналы печатаются с применением инновационных технологий. Они создаются с глянцевыми или простыми обложками, включены дополнительные услуги. Типография может создавать уникальные путеводители. Она печатает их в разных стилях, разного размера и оформления. В ней можно заказать плакаты для различных мероприятий, обучения и пр.

Консультации предоставляет менеджер, контакты указаны на сайте.

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