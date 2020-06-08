Пленочные материалы для строительных целей и благоустройства

Торговая компания «БИКРА» предлагает широкий ассортимент материалов для строительства и благоустройства. Основным предложением является пленка, представленная разными видами и наименованиями. В интернет-магазине можно найти пленочные материалы для строительства, благоустройства и других целей. Продукция сертифицирована и отвечает высоким требованиям качества.
Основные предложения
• Геоматериалы.
• Материалы для дорожного строительства.
• Пленочные материалы.
• Оградительные элементы и конструкции.
• Конструкции и элементы для создания укрытий.
• Утеплительные материалы.
• Элементы для создания дренажных и канализационных систем.
• Гидроизоляционные материалы.
• Материалы для водоотведения.
• Устройства для электроснабжения и электрификации.
• Металлопрокат.
• Разные виды инструмента.
Каждое наименование снабжено описанием. Оно включает фотографии, характеристики и стоимость товара. Потребитель может сравнивать наименования по разным критериям. На основе чего выбирать оптимальный вариант для покупки.
Пленочные материалы
• Строительная пленка.
• Техническая пленка.
• Армированная пленка.
• Пузырчатая пленка (воздушная).
• Стрейч пленка.
• Тепличная пленка (парниковая).
• Полиэтиленовая пленка.
В каталоге представлены пленочные материалы для утепления строительных конструкций. В наличии пленки для оснащения теплиц и парников, садовых нужд. Есть пленочные материалы для пола, дорог, газона, бассейна. В наличии пленки для фундаментов, укрытий, стяжки, ремонта, пароизоляции. На сайте представлены пленочные материалы для кровельных конструкций, гидроизоляции, ветровой защиты.
В магазине возможна онлайн-оплата счета. Доставка заказов осуществляется по Москве и Московской области. Возможна доставка по территории Российской Федерации, а также самовывоз. Заказ можно оплатить наличными при получении, онлайн на сайте, наличными в офисе, безналичным расчетом. С условиями возврата товаров стоит ознакомиться на сайте. Менеджер предоставляет консультации, контактные данные указаны на сайте.
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