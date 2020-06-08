Пленочные материалы для строительных целей и благоустройства

Торговая компания «БИКРА» предлагает широкий ассортимент материалов для строительства и благоустройства. Основным предложением является пленка, представленная разными видами и наименованиями. В интернет-магазине можно найти пленочные материалы для строительства, благоустройства и других целей. Продукция сертифицирована и отвечает высоким требованиям качества.

Основные предложения

• Геоматериалы.

• Материалы для дорожного строительства.

• Пленочные материалы.

• Оградительные элементы и конструкции.

• Конструкции и элементы для создания укрытий.

• Утеплительные материалы.

• Элементы для создания дренажных и канализационных систем.

• Гидроизоляционные материалы.

• Материалы для водоотведения.

• Устройства для электроснабжения и электрификации.

• Металлопрокат.

• Разные виды инструмента.

Каждое наименование снабжено описанием. Оно включает фотографии, характеристики и стоимость товара. Потребитель может сравнивать наименования по разным критериям. На основе чего выбирать оптимальный вариант для покупки.

Пленочные материалы

• Строительная пленка.

• Техническая пленка.

• Армированная пленка.

• Пузырчатая пленка (воздушная).

• Стрейч пленка.

• Тепличная пленка (парниковая).

• Полиэтиленовая пленка.

В каталоге представлены пленочные материалы для утепления строительных конструкций. В наличии пленки для оснащения теплиц и парников, садовых нужд. Есть пленочные материалы для пола, дорог, газона, бассейна. В наличии пленки для фундаментов, укрытий, стяжки, ремонта, пароизоляции. На сайте представлены пленочные материалы для кровельных конструкций, гидроизоляции, ветровой защиты.

В магазине возможна онлайн-оплата счета. Доставка заказов осуществляется по Москве и Московской области. Возможна доставка по территории Российской Федерации, а также самовывоз. Заказ можно оплатить наличными при получении, онлайн на сайте, наличными в офисе, безналичным расчетом. С условиями возврата товаров стоит ознакомиться на сайте. Менеджер предоставляет консультации, контактные данные указаны на сайте.

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