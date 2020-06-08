Услуги виртуального хостинга и выделенные серверы

Компания TimeWeb предлагает услуги виртуального хостинга. У нее оптимальные тарифы для клиентов, которым необходимы надежные и скоростные серверы. В услуги входит VPS и VDS сервер, это разновидности выделенного виртуального сервера для скоростной загрузки страниц, безлимитного трафика и пр. Они способны поддерживать достаточно крупные проекты с большой посещаемостью.

Основные предложения

• Виртуальный хостинг и хостинг для CMS.

• Выделенные виртуальные серверы VPS и VDS.

• Хостинг для 1С-Битрикс и лицензии для 1С-Битрикс.

• Регистрация доменов, перенос домена на серверное оборудование TimeWeb.

• Готовые решения для бизнеса и размещения крупных проектов.

• Выделенные серверы.

Компания предлагает сотрудничество и партнерство заинтересованным организациям, структурам и лицам. Ее клиентами являются известные структуры и организации. Например, МТС, Home Credit Bank, crocs, eset, Nikon, ГАЗ, КАМАЗ, радио «Шансон», сеть магазинов «ТРИАЛ СПОРТ» и многие другие.

Преимущества

• Опыт предоставления услуг хостинга более десяти лет.

• Высококвалифицированные специалисты с профильным образованием и большим опытом работы.

• Внедрение инновационных технологий.

• Высокая скорость и стабильность работы сайтов.

• Современное серверное оборудование и программное обеспечение.

• Удобная панель управления с интуитивно понятным интерфейсом.

• Защита почтовых адресов антивирусными программами «Касперский».

• Защита данных системой резервирования.

• Выгодные тарифы и бонусы.

На сайте компании клиенты найдут магазин шаблонов и конструктор сайтов. Эти функции помогут создать и оптимизировать работу, внешний вид и оптимизацию сайтов. Компания предлагает сотрудничество вебмастерам и интеграторам. Дата-центры размещены в Санкт-Петербурге и оснащены современным серверным оборудованием. Два центра созданы согласно международным стандартам надежности и безопасности.

У компании есть собственный справочный центр, в котором можно найти тематическую информацию. А также имеется хостинговое IT-сообщество, где можно узнать много нового и пообщаться с коллегами.

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