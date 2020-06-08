Вибропрессы РИФЕЙ: популярные модели, характеристики

Вибропресс представляет собой конструкцию, которая автоматически изготавливает разные изделия из бетона. Например, это могут быть бордюры, газонные камни, тротуарные плиты. Установки позволяют производить изделия почти любых форм и размеров. Одним из ведущих производителей в этой отрасли считается компания «Стройтехника». Завод занимается изготовлением известных линий оборудования Рифей универсал, 05, 04, Варяг, Уран и других.

Рифей универсал М

Вибропресс универсал М имеет широкий спектр использования. Дополнительно оборудование можно укомплектовать формообразующей оснасткой. Благодаря этому, можно изготавливать различные бетонные элементы. Оборудование будет уместным как в больших производственных цехах, так и на малых предприятиях. Компании, которые реализуют тротуарную плитку, бордюры, декор, используют именно эту модель.

Вибропресс Рифей 04

Эта конструкция очень простая, компактная и надежная. Она предназначена для производства стеновых камней:

• Пескоблок;

• Керамзитблок;

• Шлакоблок.

Комплекс работает полностью автономно. Смеситель и транспортер обеспечивает надежный и непрерывный производственный процесс. Есть возможность заменить оснастку, которая образует форму и перенастроить производство.

Преимущества вибропрессования

Большой выбор моделей можно найти на сайте https://stroytehnika-rifey.ru/. Здесь же есть возможность получить консультацию касательно подбора, прочитать подробную информацию о моделях.

Вибропрессование пользуется большой популярностью. Прежде всего благодаря большому количеству преимуществ:

• Низкая стоимость – это главное преимущество данного способа производства.

• Готовые изделия имеют высокую пористость. Это позволяет материалу быть устойчивым к морозам и влаге.

• Благодаря технологии получается плотная текстура смеси, а значит качество готовых изделий получается намного лучше.

Если соблюдать технологию производства и использовать проверенное временем оборудование РИФЕЙ, то можно получить качественные готовые изделия.

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