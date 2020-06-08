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Общество

РЖД ввел скидки на билеты в купе и СВ в июне

09 июня 2020 15:46  [69] Общество

Федеральная пассажирская компания продлевает действие акций на индивидуальные поездки в купе и СВ. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", при единовременном выкупе всех мест в купе, к итоговой сумме будет применяться скидка 25%, при выкупе целиком СВ – скидка 40%.

Воспользоваться специальным предложением можно с 3 по 30 июня 2020 года.

Скидка применяется только к тарифам на проезд и не суммируется с другими предложениями. Частичный возврат проездных документов из одного заказа не производится. Количество мест по акциям ограничено.

Подробную информацию о специальных предложениях пассажиры могут получить в кассах дальнего следования и на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" – "Тарифы и акции".

Напомним, РЖД сохранит временный график курсирования "Сапсанов" до 23 июня.

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