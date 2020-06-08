РЖД ввел скидки на билеты в купе и СВ в июне Общество

Федеральная пассажирская компания продлевает действие акций на индивидуальные поездки в купе и СВ. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", при единовременном выкупе всех мест в купе, к итоговой сумме будет применяться скидка 25%, при выкупе целиком СВ – скидка 40%.

Воспользоваться специальным предложением можно с 3 по 30 июня 2020 года.



Скидка применяется только к тарифам на проезд и не суммируется с другими предложениями. Частичный возврат проездных документов из одного заказа не производится. Количество мест по акциям ограничено.



Подробную информацию о специальных предложениях пассажиры могут получить в кассах дальнего следования и на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" – "Тарифы и акции".



Напомним, РЖД сохранит временный график курсирования "Сапсанов" до 23 июня.