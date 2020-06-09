Глеб Никитин проверил выполнение нацпроекта "Демография" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 9 июня проверил выполнение национального проекта "Демография" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глеб Никитин посетил новый корпус детского сада №119 на улице маршала Жукова в Приокском районе.

"Организацией строительных работ на этом объекте с зимы занялась область, с того момента осуществлялся фактически ежедневный контроль. В результате уже к концу марта строительство было завершено. Сейчас я поставил задачу как можно скорее открыть двери нового корпуса для малышей", - сказал глава региона.

Он отметил, что в этом году в области планируется начать строительство 24 детских садов в рамках госпрограмм.

"Прежде всего, речь идет о национальном проекте "Демография". Сроки достаточно сжатые. Мы должны выполнить поручение президента России и ликвидировать дефицит мест в ясельные группы к концу 2021 года. Главы муниципалитетов, где ведутся работы, несут за результат личную ответственность. Отмечу, что Владимир Путин уделяет особое внимание демографической политике, поддержке семей с детьми. Напомню, сейчас предполагается внести в Конституцию положение о том, что именно дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Строительство новых детсадов и корпусов, - пожалуй, самый зримый результат данной позиции", - подчеркнул Глеб Никитин.

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что все работы по благоустройству прилегающей территории корпуса детсада завершены, закончена сборка мебели, штат яслей укомплектован уже на 90%.

"Своевременно сдать детский сад удалось благодаря помощи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и совместной работе администрации города со строительным блоком правительства. Дополнительный корпус рассчитан на четыре группы для детей в возрасте от года до трех. Сейчас проходит подготовка документации для лицензирования. Надеюсь, уже в ближайшее время садик откроет свои двери для новых воспитанников", - сказал Юрий Шалабаев.

В этом году в Нижнем Новгороде планируется начать строительство девяти дошкольных учреждений в рамках национального проекта "Демография". Продолжается строительство еще двух детских садов: на проспекте Гагарина и в ЖК "Корабли".