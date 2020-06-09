Проверка качества ремонта дорог прошла в Автозаводском районе 9 июня Общество

Фото: Единая Россия

Мониторинг дорожных работ проходит в Нижегородской области в рамках проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" и национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Сегодня, 9 июня, специальная комиссия проверила качество и сроки ремонта дорог и тротуаров в Автозаводском районе. В инспекционном объезде приняли участие заместитель секретаря НРО "Единой России" по проектной деятельности, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

Комиссия осмотрела участки на улицах Колхозной и Красноуральской. Как сообщил Владимир Солдатенков, подрядная организация, выполняющая работы на этих объектах, снизила стоимость контракта на 14%, поэтому решено проверить, не скажется ли это на качестве, объемах и сроках ремонта.

"Сегодня мы не только проверили, как ведутся работы, но широким кругом обсудили целый комплекс вопросов по реализации проекта "Безопасные дороги". Пообщались с подрядчиком, специалистами. Выяснили, какие материалы используются, технические возможности, сколько рабочих на объектах. На проверенных участках нарушений не обнаружено, все дорожные работы ведутся в соответствии со стандартами и по установленному графику. Мы убедились, что подрядчик использует современные материалы, собственную технику, у него работают квалифицированные дорожники и в достаточном количестве для определенного объема. Дальше пойдут контрольные вырубки, во время дождей проверим стоки, все ли сделано по технологии", - рассказал депутат.

На данный момент на улице Красноуральской ведутся работы по подготовке к укладке дорожного покрытия и обустройству тротуара, а также подхода к спортивной футбольной школе и стадиону. Жители жаловались, что от остановки общественного транспорта здесь не было безопасного и комфортного прохода с твердым покрытием.

На улице Колхозной уже положен верхний слой дорожного покрытия, сейчас идет подготовка к оборудованию тротуара и замене бордюра. Общественные контролеры партпроекта "Безопасные дороги" с помощью специальных инструментов проверили колейность, ширину отремонтированного участка. Все показатели соответствуют заявленным параметрам в контрактной документации.