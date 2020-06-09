Защита от COVID-19

Почти 400 экранов для защиты от коронавируса и других инфекций сделали педагоги Нижегородского детского речного пароходства. Их передают медикам, сотрудникам полиции и домов престарелых. “Это была коллективная идея. Мы сразу же изготовили пробную партию. Она очень быстро разлетелась. Люди благодарят. Удивляются, что в наше время вот так бесплатно можно что-то получить”, - рассказывает инженер-программист Артем Гаврилин. Защитные маски сделаны из поливинилхлорида и пенополистирола: их легко обрабатывать после использования.

Фотографии Анастасии Макарычевой.