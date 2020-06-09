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Политика

"Принятые меры господдержки должны идти к конкретному предпринимателю, в конкретном населенном пункте", - Денис Москвин

09 июня 2020 18:18  [97] Политика

Фото: пресс-служба НРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы Денис Москвин провел онлайн-совещание с представителями малого и среднего бизнеса Арзамаса. В НРО партии отметили, что совещание было посвящено вопросам реализации мер поддержки бизнеса в период пандемии. Во встречи приняли участие депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единой России" Денис Москвин, руководители предприятий малого и среднего бизнеса, а также заместитель главы администрации города Арзамаса Александр Матвеев.

"Задачи, озвученные президентом России Владимиром Путиным, максимально оперативно получают законодательное обеспечение в Государственной Думе и конкретные механизмы реализации, разработанные правительством РФ. Был предложен пакет мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса, но невозможно говорить об их эффективности и удобстве реализации без прямого общения с предпринимателями", - рассказал Денис Москвин.

В ходе беседы участники обсудили вопросы и предложения, которые касаются мер поддержки, в частности отсрочка по НДС конкретных отраслей, возможность изменения формы налогообложения не в конце календарного года, а в момент обращения, возможность получения кредита на оборотные средства.

По словам депутата Госдумы, важно, чтобы помощь пострадавшим секторам экономики озвучивалась и предлагалась на местах с участием профильных ведомств.

"Эти и другие меры нужны бизнесу сейчас, немедленно, в июле или в августе их возможно уже некому будет предоставлять. К сожалению, у конкретных предпринимателей отсутствует полная картина возможных действенных мер, которые разработало и реализует Правительство. Эту дистанцию необходимо сокращать, индивидуально работать с каждым "кейсом", организуя межведомственные коммуникации. На федеральном уровне, в Правительстве, в Государственной Думе проделана большая работа по формированию мер поддержки бизнесу, но на деле конкретному предпринимателю, в конкретном населенном пункте не всегда понятен механизм ее реализации", - сказал Денис Москвин.

В ближайшее время подобные встречи будут проведены с представителями других районов избирательного округа №130.

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