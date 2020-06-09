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Общество

Почта России в Сормовском районе задерживала доставку пенсий и пособий инвалидам

10 июня 2020 09:12  [166] Общество

Прокуратура Сормовского района выявила нарушения со стороны подразделения АО "Почта России". Об этом говорится в сообщении районной прокуратуры.

Установлено, что задержка произошла в начале июня текущего года. Во время проверки, которая прошла по заявлениям жителей района, выяснилось, что почтовое отделение также санитарно-эпидемиологическое законодательство.

В частности, в почтовом отделении №94 не надлежащим образом осуществлялся входной фильтр для работников - не велась фиксация температурного режима сотрудников. Также ежедневно не дезинфицировалось помещение с использованием специальных средств.

На момент проверки в зоне для обслуживания посетителей находилось такое количество людей, которое не позволяло соблюдать социальную дистанцию. При этом многие из посетителей находились без медицинских масок и перчаток.

В связи с нарушениями законодательства прокуратура района внесла представление в адрес руководителя филиала ФГУП "Почта России", которое находится на рассмотрении.

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