Почти 272 тысячи нижегородцев сдали тесты на коронавирус Общество

Почти 272 тысячи жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования достиг 8 492 человек на 100 тысяч населения и вырос за сутки почти на 2%.

"За последние сутки тестирование в Нижегородской области прошел 4 961 человек, охват тестированием населения в среднем за 7 дней составил 186,2 теста на 100 тысяч жителей – это очень высокий показатель. Далеко не всегда люди, у которых анализ дал положительный результат, чувствуют какое-то выраженное недомогание. Но исследования очень важны, поскольку благодаря ему медики могут принять меры для предотвращения распространения заболевания", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в настоящее время на территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.