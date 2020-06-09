Нижегородская прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам ресторана, закрывшегося из-за пандемии Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Прокуратура Нижегородского района Нижнего Новгорода добилась выплаты зарплаты сотрудникам ресторана, который приостановил деятельность во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Речь идет о ресторане ООО "Пивхолл", сотрудники которого были там официально трудоустроены. Во время режима повышенной готовности, когда в городе закрылись заведения общественного питания, деятельность данного ресторана приостановлена, но его владелец по закону должен был выплатить сотрудникам зарплату.

Однако, в нарушение закона, сотрудники ресторана не получили деньги за апрель и май, в связи с чем и обратились в прокуратуру.

После вмешательства ведомства задолженность по зарплате в сумме свыше 160 тысяч рублей погашена в полном объеме.