Четыре дома ЖК "Новинки Smart City" готовятся ввести в эксплуатацию за два месяца Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Застройщик планирует по итогам предстоящих двух месяцев ввести в эксплуатацию еще четыре дома в ЖК "Новинки Smart City". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Такую информацию озвучил заместитель губернатора региона Сергей Морозов в рамках выездного совещания на строительную площадку.

В настоящее время застройщик - фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства", готовит к сдаче в эксплуатацию дома №№ 8, 10, 14 и 15.

"Планируем, что дома №8 и №10 будут введены в эксплуатацию до 30 июня. Еще два дома будут введены в строй в конце июля или начале августа", - сказал Сергей Морозов, добавив, что планы по завершению строительства всех 11 домов до конца года остаются в силе. Кроме того, ведутся переговоры по поводу ускоренного финансирования для сокращения сроков строительства.

Сейчас в домах №8 и №10 полностью завершены отделочные работы, ведется монтаж лифтового оборудования. Также подключается система пожарной сигнализации. Ранее к этим домам было подведено отопление.

В домах №14 и №15 проведены все внутренние инженерные коммуникации, завершены штукатурные работы и идет подготовка к монтажу лифтов.

Также ведется подготовка к достройке домов №16 и №17 жилого комплекса.

Напомним, что ранее ООО "Квартстрой центр" - застройщик ЖК "Новинки Smart City", самого крупного долгостроя Нижегородской области, был признан банкротом в марте 2018 года. Участниками долевого строительства жилого комплекса стали 1906 человек, 1550 из которых на сегодняшний день включены в реестр обманутых дольщиков.

Планируется, что фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства" достроит все 25 домов жилого комплекса. Речь идет о 1,8 тысяч квартир площадью 66,4 тысяч кв. м. Благодаря этому будут восстановлены права 1,5 тысяч семей, которые включены в реестр требований участников строительства. Права всех 1,8 тысяч дольщиков планируется восстановить в течение трех лет с момента принятия решения о завершении строительства.