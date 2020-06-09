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Политика

"У нижегородцев в числе первых появилась возможность опробовать сервисы электронного голосования", - Артем Кавинов

10 июня 2020 11:16  [73] Политика

Депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов отметил, что голосование по поправкам в Конституцию проходит в непростых условиях в связи с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что нижегородцы одними из первых в стране получили возможность использовать электронный формат голосования. Голосование в обычном режиме пройдет 1 июля.

"Цифровые технологии обеспечивают наибольшую прозрачность для любого процесса, а также максимальное удобство для жителей, которые могут пользоваться удаленными сервисами дома, на даче, в поездке. Думаю, что возможность электронного голосования позволит увеличить и число граждан, принимающих участие в таких общенародных, значимых для страны событиях", - поделился мнением депутат.

"У нижегородцев в числе первых появилась возможность опробовать сервисы электронного голосования. Уже можно подать заявку на онлайн голосование через портал Госуслуги. На 5 июня для участия в дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию подали заявки более 10 тысяч нижегородцев", - сказал депутат.

Как подчеркнул Артем Кавинов, "необходимо, чтобы высказался каждый".

"Мы в российском парламенте принимали проект изменений в Основной документ страны, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Не обошлось без горячих споров и дискуссий. Но мы все понимаем, что изменения необходимы. Невозможно оставаться на прежнем уровне, необходимо двигаться вперед, в том числе и в вопросах государственного устройства. Мы все видим, как меняется мир, какие претерпевает изменения модель экономической политики. Нужно обновляться, чтобы сохранить свою идентичность, целостность, формировать новые подходы для развития российской экономики", - добавил депутат.

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