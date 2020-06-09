Помощь больным с алкогольной и наркотической зависимостью в клинике

Нередко от людей, которые не могут избавиться от наркотической и алкогольной зависимости, отворачиваются даже члены семьи. Они считают, что раз лечение не дало результатов два или три раза, смысла предпринимать что-либо, уже нет. На самом деле любой человек может избавиться от пагубной привычки, но для начала нужно признаться самому себе, что это не просто дурное пристрастие, а болезнь. В наркологической клинике помогают именно излечиться от заболевания под названием наркомания, а также вывести из запоя и избавиться от алкогольной зависимости. Именно выведение из запоя на дома от специалистов, с которыми можно связаться на специализированном сайте: https://neva-clinic.ru/выведение-из-запоя-на-дому/ - возможность быстро избавиться от пагубной привычки и наконец начать жить полноценной, счастливой и конечно же нормальной жизнью.

Этапы выведения из запоя в стационаре

Человек под воздействием алкоголя может навредить окружающим людям, даже сам того не осознавая. Если употребление спиртных напитков в больших объемах продолжается уже долгое время без перерыва говорят о затяжном запое. Больной не может справиться в одиночку, ему нужна помощь профессионалов, которую оказывают медики в наркологическом центре по следующей схеме:

1. Устраняются продукты распада алкоголя.

2. Восполняются запасы полезных витаминов и микроэлементов.

3. Назначают седативную терапию.

4. Проводят курс психотерапии.

5. По необходимости выполняют УФО — ультрафиолетовое облучение крови.

Для каждого пациента подбирается индивидуальный курс лечения.

Длительность выведения из запоя

Все зависит от длительности приема спиртных напитков, состояния больного, его физического и психического самочувствия. Врачи могут назначить быструю детоксикацию за два дня, стационарное лечения за сутки или лечение в клинике сроком более 1 дня. Нельзя забывать о том, что если из запоя выводит опытный специалист, то он все делает постепенно. Конечно же, что невозможно избавиться от привычки просто за одни сутки, как думают многие, ведь на такую процедуру необходимо действительно время.

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