Остекление лоджий и балконов

Остекление лоджий и балконов – повышение комфортности и безопасности жилища.

Сегодня услуга остекления балконов очень востребована. В Самаре заказать ее можно здесь https://oknaterem.ru/. Существует два варианта остекления:

• Холодное. Работы проводятся в короткие сроки. В конструкции не предусмотрено проведение теплоизоляции. Монтаж системы остекления проводится быстро. Она предназначена для защиты пространства от пыли и грязи и не гарантирует хорошей шумоизоляции.

• Теплое. При установке систем проводится теплоизоляционные мероприятия. Это позволяет обустроить на балконе комфортное дополнительное помещение, в котором можно будет поддерживать оптимальный температурный режим.

Особенности конструкций

Оптимальным вариантом для остекления балконов и лоджий считаются пластиковые конструкции. Они отличаются хорошими теплоизоляционными показателями, прочностью и долговечностью. Важно, чтобы в системах использовалась качественная износостойкая гарнитура с антикоррозийным покрытием. Для нижних этажей она должна оснащаться противовзломным механизмом.

При этом:

• Для холодного остекления достаточно однокамерного стеклопакета со стеклами толщиной 4 мм.

• Для теплого остекления отдавать предпочтение нужно двухкамерным стеклопакетам со стеклами толщиной 8 или 4 мм.

Привлекательной особенностью пластиковых систем является разнообразие дизайнерского оформления. На их поверхность с помощью ламинации можно нанести различную текстуру и придать любой оттенок.

Как вариант можно установить:

• Деревянные рамы. Это классический вид остекления. Данный вариант смотрится стильно. Но при этом уход в процессе эксплуатации конструкций более сложный. Кроме того, требуется обработать древесину специальными антигрибковыми составами.

• Алюминиевые рамы. Это простое и удачное решение для организации холодного типа остекления. Конструкция отличается малым весом и привлекательным внешним видом.

С каждым годом возрастает популярность спрос на панорамное остекление балконов. В этом случае стекло устанавливается от потолка до пола. Данный вариант гарантирует сохранение максимального уровня освещения помещений дневным светом. В таких стеклопакетах могут использоваться прозрачные и затемненные стекла. Дополнительную гарантию безопасности обеспечивают противоударные стекла. Привлекательной особенностью панорамного остекления является отсутствие необходимости дополнительно выполнять внутреннюю отделку конструкций.

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