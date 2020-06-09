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Общество

Карантин по бешенству введен в Большеболдинском районе

10 июня 2020 13:11  [60] Общество

Фото: архив "НИА Нижний Новгород"

Карантин по бешенству введен в Большеболдинском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора 10 июня 2020 года.

Решение было принято Комиссией по организации охраны территории Нижегородской области. Поводом послужил положительный результат лабораторного исследования, проведенного ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория" патматериала, полученного от крупного рогатого скота на территории села Чиреси Большеболдинского района.

Напомним, в период действия карантина в районе запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, реализация сырого молока.

Напомним также, что в марте этого года в Бутурлинском районе зарегистрировано бешенство у домашней собаки, а в Дивееве - у домашнего кота.

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