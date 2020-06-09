Как обезопасить себя от мошенников в интернете?

Появление Всемирной паутины — это, в первую очередь, возможности. Каждый использует их, как может. Кто-то занимается самообразованием, учит языки, другие ищут друзей и заводят полезные знакомства, третьи — проявляют свои таланты и способности, зарабатывая деньги. Но есть и такая категория людей, которые ищут легких денег. К несчастью, многим удается совершать свои коварные планы и оставаться безнаказанными, ведь попробуй поймай мошенника в сети. Чтобы действительно обезопасить себя, можно воспользоваться следующим сайтом: https://www.baxov.net/checkit, ведь специалисты знают, как отловить лохотроны и как избавить и очистить интернет-сеть от мошенничества. Естественно, что если случилось такое, что вас преследуют мошенники или вы подметили, что на сайте что-то нечисто, тогда к ним необходимо обращаться в первую очередь.

Куда обращаться, если попался мошенник?

При подозрении на мошенничество в сети, можно обратиться в следующие инстанции:

• в банк — если номер личной карты был раскрыт третьему лицу, необходимо срочно ее заблокировать во избежание утечки денег;

• к оператору службы поддержки — отправить письмо с просьбой перекрыть доступ мошеннику к личной информации;

• в отдел полиции по киберпреступлениям — если такой есть в городе;

• на сайт для проверки веб-ресурса — специалисты таких площадок могут проверить указанную в сообщении страницу и обнаружить мошенника, после чего оповестить о нем в интернете с целью быстрого распространения информации.

Страницы-мошенники в интернете преследуют единую цель: вытрясти как можно больше денег с наивных и доверчивых жертв. Для этого они просто создают красивую историю, приправляя ее достойной приманкой в виде выигрыша, подарка, легкого заработка и прочих заманчивых предложений. Вот и все.

Самые популярные страницы-мошенники в сети

Это могут быть поддельные сайты известных социальных сетей, благотворительные фонды, ресурсы, предназначенные для сборов денег на лечение, площадки с предложением выигрыша крупных призов или получения наследства.

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