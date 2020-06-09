На что обязательно стоит посмотреть в Париже каждому туристу?

Париж всем известен, как город любви, романтики и любовных серенад. Но это еще и центр, в котором сосредоточено множество сказочных объектов архитектуры. Их просто нельзя пропустить, посещая столицу Франции. Итак, чтобы Экскурсии в Париже прошли на высоком уровне, следует обращаться к проверенным гидам, которые знают все пути, дорожки, объездные дороги. Это нужно для того, чтобы не попасть в час пик в пробку или же не пойти в час пик туда, где действительно огромнейшее количество людей. Опытные гиды знают, во сколько и куда пойти, на какие достопримечательности посмотреть, чтобы не попасть в миллионную очередь.

Топ-5 популярных мест в Париже

Прогуливаясь по улочкам Парижа, туристу предстанет не одно удивительное архитектурное сооружение, которое он захочет увековечить на снимке. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, возвратившись из поездки домой, рекомендуем составить заранее маршрут по самым злачным местам в городе, которые должен увидеть каждый и это:

1. Эйфелева башня — объект высотой в 324 метра, знаменитый своей необычной конструкцией может посетить каждый турист.

2. Лувр — это место, где хранится более 3.5 тыс. произведений мировых скульпторов, художников, живописцев.

3. Нотр-Дам — несмотря на то, что пожар в апреле 2019 года почти уничтожил это великое достояние города, все же его можно и нужно увидеть снаружи — это целая история Франции.

4. Триумфальная арка — музей внутри и невероятные пейзажи, которые открываются из верхней части арки.

5. Речной трамвай по Сене — самый романтический и познавательный вояж, в котором можно увидеть популярные достопримечательности столицы Франции.

Это самые крутые экскурсии в Париже. Если отъехать на 20 км от города, можно посетить еще одно интересное место — дворцово-парковый ансамбль Версаль с резиденцией королей.

Где выпить кофе в Париже и почему для многих людей это так важно?

Кофе – божественный и вкусный, бодрящий напиток. Его любят очень многие люди. Стоит посетить бульвар Монпарнас. Именно там сосредоточены топовые рестораны и кафе в городе. Не менее запоминающейся станет прогулка по бульвару Сен-Жермен, ведь там можно посетить знаменитое заведение де Флоре

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