Уличное игровое оборудование для детских площадок

Современные детские площадки оснащаются уникальными и традиционными решениями. Это конструкции, позволяющие развивать и развлекать детей. На сайте можно приобрести детский игровой домик. Эта конструкция является популярной для оснащения различных детских площадок. В каталоге представлены разные ее варианты. Такую продукцию предлагает компания «Новый парк».

Основные предложения

• Игровые комплексы.

• Игровые сетки.

• Элементы детской площадки.

• Решения для спорта и фитнеса.

• Уличная мебель.

• Интерактивные решения.

Компания «Новый парк» является поставщиком уличного игрового оборудования высокого качества. Она предлагает решения из безопасных, долговечных и прочных материалов. Они отличаются высокой функциональностью, устойчивы к вандальным воздействиям, обладают отличной эстетикой. Продукция сертифицирована по международным и российским стандартам. Срок службы оборудования составляет от десяти лет. И это в условиях климата Российской Федерации вне зависимости от региона.

Ассортимент

Для уличных игр оптимально подходит тарзанка для детей. Это приспособление для передвижения известно уже давно. Детские тарзанки безопасны, веревка располагается на небольшой высоте. Конструкция имеет надежные опоры и защиту от травм. Такие решения являются незаменимым элементом многих детских площадок.

В каталоге представлены решения известных брендов и производителей. Это германская фирма eibe, польский бренд Vinci, корейский производитель GSWeb и многие другие. В магазине можно найти большое количество игровых комплексов и сеток. Детские площадки можно оснастить такими элементами, как качели и качалки, объемные фигуры и тематическое оборудование, лазалки и песочницы, музыкальные инструменты и вращающее оборудование, и пр.

На сайте new-park.ru можно найти и оборудование для занятий спортом и фитнесом. Это встраиваемые батуты, тренажеры, снаряды для воркаута и пр. Для обустройства площадок можно приобрести уличную мебель: скамейки, столки, урны, ограды и пр. Есть выбор и уличного интерактивного оборудования.

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