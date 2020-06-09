Волонтеры предали более 800 защитных костюмов в медучреждения Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба НРО партии "Единая Россия"

Волонтерский центр "Единой России" передал более 800 защитных костюмов в медицинские учреждения Нижегородской области. Средства индивидуальной защиты получили Кстовская ЦРБ, городская клиническая больница № 38, городская больница № 33 и станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода, сообщили в НРО партии.

Средства индивидуальной защиты были приобретены на деньги, собранные "Единой Россией" для помощи медикам и гражданам в условиях пандемии. Защитные костюмы для врачей переданы в те медицинские учреждениям региона, которые принимают пациентов с коронавирусом.

Как отметил главный врач Станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода Игорь Голубев, ежедневно в медучреждении работает более 200 человек, которые должны быть полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Мы то медицинское учреждение, которое находится на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Ежедневно станция скорой медицинской помощи сейчас формирует 75-80 экипажей, в каждый входит по три человека. Соответственно, более 200 человек должны ежедневно экипироваться и быть обеспечены всем необходимым. У нас очень большой расход средств индивидуальной защиты. Нам приятно получить любую помощь и поддержку, это очень своевременно. Мы надеемся, что средства защиты позволят выстоять нам в этой борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал Игорь Голубев.

"Любая поддержка в наше непростое время, безусловно, важна. Данные костюмы регламентированы для использования во всех структурных подразделениях, в том числе при оказании помощи самым тяжело больным в отделении реанимации и интенсивной терапии. Поэтому для нас это очень важная и полезная помощь. Эти костюмы используются у нас во многих учреждениях здравоохранения. Они обеспечивают необходимый класс защиты, в том числе от микроорганизмов первой и второй групп патогенности, к которым относится возбудитель COVID-19", - отметил врач-эпидемиолог городской больницы №33 Нижнего Новгорода Алексей Попрошаев.

Напомним, "Единая Россия" собрала более 560 млн рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса. Деньги поступили в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. На собранные средства закупаются реанимобили с аппаратами ИВЛ, которые передаются наиболее нуждающимся субъектам страны, а также защитные костюмы для врачей в регионах.

"Костюмы на сегодняшний день являются одним из эффективнейших средств индивидуальной защиты. Врачам, которые ежедневно контактируют с коронавирусом напрямую, конечно, эти средства защиты необходимы и жизненно важны. Мы прекрасно понимаем, что сейчас врачи решают основную задачу – спасают жизни и сохраняют здоровье людей, которые столкнулись с болезнью. Безусловно, мы обязаны помогать им всеми способами. Я обращаюсь к жителям: будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности. Таким образом, вы сохраните и свое здоровье, и снизите нагрузку на врачей, что позволит быстрее вернуться нам всем к нормальной жизни", - подчеркнул руководитель окружного волонтерского центра "Единой России" Денис Миронов.

"Это уже не первая наша акция, мы все это время находимся в тесном контакте с медиками. Средства индивидуальной защиты в это непростое время не могут быть лишними. Совместно с министерством здравоохранения Нижегородской области мы сформировали список тех медучреждений, которые работают с коронавирусными больными и нуждаются в большом объеме средств защиты. Не только они должны заботиться о нас. Очень важно, чтобы наши медики чувствовали постоянную поддержку нижегородцев. А костюмы, которые мы передали, позволят уменьшить риски заражения коронавирусной инфекцией", - рассказала депутат городской Думы Нижнего Новгорода, заместитель руководителя регионального исполкома НРО партии "Единая Россия" Татьяна Скоробогатова.

Ранее в рамках акции "Спасибо врачам" Нижегородское региональное отделение партии передало три тысячи продуктовых наборов к чаю для врачей и сотрудников медучреждений. Также многие партийцы – депутаты всех уровней и представители местных отделений "Единой России" по всему региону продолжают лично оказывать различную помощь медикам.