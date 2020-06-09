Последние новости рубрики Экономика
10 июня 2020 13:38  [24] Онлайн-трансляцию публичных слушаний по исполнению нижегородского бюджета за 2019 год смотрели 9 тысяч человек
10 июня 2020 11:10  [98] Бюджет Нижегородской области пополнится на 1 млрд рублей за счет федерации
09 июня 2020 13:08  [212] Муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился с начала года на 15%
08 июня 2020 17:59  [1286] Бывший бассейн "Термаль" продается в Нижнем Новгороде за 19 млн рублей
07 июня 2020 09:46  [12050] Названы новые сроки открытия аквапарка в Нижнем Новгороде
06 июня 2020 12:18  [255] Куриное мясо, яйца и лук подешевели в Нижегородской области
05 июня 2020 12:26  [413] Евгений Люлин: "Сейчас серьезные времена, которые мы никогда с вами не переживали"
04 июня 2020 14:40  [372] Нижегородская администрация предложила оказать помощь всем перевозчикам
03 июня 2020 15:06  [368] Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 8%
02 июня 2020 15:51  [12810] Правительство надеется построить трассу Москва-Нижний Новгород-Казань раньше срока
Экономика

Онлайн-трансляцию публичных слушаний по исполнению нижегородского бюджета за 2019 год смотрели 9 тысяч человек

10 июня 2020 13:38  [24] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 9 тысяч человек присутствовали на онлайн-трансляции публичных слушаний по исполнению бюджета Нижегородской области за 2019 год. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Публичные слушания состоялись 10 июня 2020 года на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области". Любой желающий мог зарегистрироваться на этом портале, посмотреть трансляцию в режиме реального времени и оставить свои вопросы.

Подводя итоги исполнения бюджета региона за прошлый год, в министерстве отметили, что объем доходной части областного бюджета составил 179,6 млрд рублей и по сравнению с 2018 годом вырос на 11,3%. План по привлечению доходов перевыполнен на 1,2%.

"За 2019 год нам удалось привлечь из федерального бюджета 33,4 млрд рублей, что на 23,7% превышает уровень 2018 года. Это существенные средства, которые были направлены, в том числе, и на нацпроекты. 2019-й был первым годом их реализации в РФ. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделено 23,1 млрд рублей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Исполнение нацпроектов в расходной части оказалось выше среднероссийского показателя на 2,1% и показателя по Приволжскому федеральному округу на 7,5%. В целом расходы областного бюджета выполнены в сумме 179,1 млрд рублей (по сравнению с предыдущим годом объем вырос на 18%). Областной бюджет за прошлый год исполнен с профицитом в 0,5 млрд рублей. Просроченной кредиторской задолженности не допущено.

"Важный результат исполнения бюджета – снижение государственного долга. По данным на 1 января 2020 года, он составил 74,7 млрд рублей. По сравнению с началом 2019 года его удалось снизить на 354 млн рублей, или на 0,5%. Долговая нагрузка на областной бюджет составила 51,1%, что значительно ниже уровня, предусмотренного условиями соглашений, заключенных с Минфином России", - подчеркнула министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

По итогам слушаний от пользователей сети интернет поступило 35 вопросов. Ответы на них будут опубликованы в течение пяти дней в разделе "Публичные слушания" сайта "Бюджет для граждан". При необходимости дополнительной проработки срок ответа может быть увеличен, о чем задавшего вопрос уведомят.

В июне 2020 года проект Нижегородской области "Об исполнении областного бюджета за 2019 год" также будет рассмотрен Законодательным собранием региона.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph