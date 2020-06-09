Онлайн-трансляцию публичных слушаний по исполнению нижегородского бюджета за 2019 год смотрели 9 тысяч человек Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 9 тысяч человек присутствовали на онлайн-трансляции публичных слушаний по исполнению бюджета Нижегородской области за 2019 год. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.



Публичные слушания состоялись 10 июня 2020 года на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области". Любой желающий мог зарегистрироваться на этом портале, посмотреть трансляцию в режиме реального времени и оставить свои вопросы.

Подводя итоги исполнения бюджета региона за прошлый год, в министерстве отметили, что объем доходной части областного бюджета составил 179,6 млрд рублей и по сравнению с 2018 годом вырос на 11,3%. План по привлечению доходов перевыполнен на 1,2%.

"За 2019 год нам удалось привлечь из федерального бюджета 33,4 млрд рублей, что на 23,7% превышает уровень 2018 года. Это существенные средства, которые были направлены, в том числе, и на нацпроекты. 2019-й был первым годом их реализации в РФ. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделено 23,1 млрд рублей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Исполнение нацпроектов в расходной части оказалось выше среднероссийского показателя на 2,1% и показателя по Приволжскому федеральному округу на 7,5%. В целом расходы областного бюджета выполнены в сумме 179,1 млрд рублей (по сравнению с предыдущим годом объем вырос на 18%). Областной бюджет за прошлый год исполнен с профицитом в 0,5 млрд рублей. Просроченной кредиторской задолженности не допущено.

"Важный результат исполнения бюджета – снижение государственного долга. По данным на 1 января 2020 года, он составил 74,7 млрд рублей. По сравнению с началом 2019 года его удалось снизить на 354 млн рублей, или на 0,5%. Долговая нагрузка на областной бюджет составила 51,1%, что значительно ниже уровня, предусмотренного условиями соглашений, заключенных с Минфином России", - подчеркнула министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

По итогам слушаний от пользователей сети интернет поступило 35 вопросов. Ответы на них будут опубликованы в течение пяти дней в разделе "Публичные слушания" сайта "Бюджет для граждан". При необходимости дополнительной проработки срок ответа может быть увеличен, о чем задавшего вопрос уведомят.

В июне 2020 года проект Нижегородской области "Об исполнении областного бюджета за 2019 год" также будет рассмотрен Законодательным собранием региона.